Зухвале викрадення відбулося на провулку Карельському. Про злочин правоохоронцям повідомив водій маршрутки.

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Оковита штовхнула на пригоди

Молодик напідпитку помітив прикаркованний на узбіччі автобус і вирішив вкрасти його, коли водій відволікся.

Зловмисник, попри алкогольне сп'яніння, сів за кермо і поїхав в невідомому напрямку.

Орієнтування на нього передали усім нарядам патрульної поліції.

Протягом години правоохоронцям таки вдалося затримати викрадача автобусу на вулиці Азербайджанській у Дніпровському районі столиці.

Пояснити свій вчинок хлопець зрештою не зміг й анітрохи не протверезів.



Зловмисник приблизно годину гасав Дніпровським районом / Фото поліції Києва

"Покатушки" можуть вилитися в ув'язнення

Зловмиснику вже оголосили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Тепер він може опинитися за ґратами на три – п'ять років. Невдовзі чоловіку мають обрати запобіжний захід.