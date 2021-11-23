П'яний водій влаштував лобову ДТП на проспекті Науки у Києві: моторошні кадри з місця аварії

На проспекті Науки, 56 у Києві трапилася серйозна автотроща з вини п'яного водія. Він спровокував її в ніч проти 23 листопада.

Зіткнення легковиків Renault Megane і Daewoo Nexia відбулося навпроти заправки WOG. За інформацією телеграм-каналу Magnolia TV, аварійну ситуацію створив нетверезий кермувальник Renault Megane.

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Драгер зашкалював

П'яний водій здійснив небезпечний маневр на дорозі й зіштовхнувся з іншою автівкою лоб у лоб, оскільки виїхав на зустрічну смугу. Від удару уламки обох машин розкидало по всій дорозі.

Зрештою чоловіка, який сів за кермо нетверезим, змусили подути у драгер. Прилад показав 2,2 проміле, що в 11 разів перевищує норму.

На щастя, в результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не загинув. Однак водій Daewoo Nexia отримав травми.

Схожий випадок на Березняках

Ще один горе-водій, який сів за кермо в нетверезому стані, влаштував небезпечну аварію на Березняках. В ніч проти 22 листопада він протаранив Volkswagen, а згодом ще й влаштував дебош на місці події. Зловмисника закували в кайданки і зачинили в поліцейському авто.

Наслідки лобової аварії на проспекті Науки у Києві / Фото dtp.kiev.ua

На проспекті Науки п'яний водій здійснив лобове зіткнення з іншим авто: відео

Тексти публікацій dtp.kiev.ua, Magnolia TV:

П'яна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Науки, 56, навпроти заправки WOG. Лобове зіткнення двох легкових автомобілів, Renault Megane і Daewoo Nexia, уламки авто розкидані по всій дорозі. Винуватець аварії надув у драггер 2,2 проміле. Можливо, невдало виїжджав із автозаправної станції чи просто їхав зустрічкою. На щастя, усі живі.

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П'яний водій Renault вирішив розвернутись на проспекті Науки у Києві і не пропустив зустрічний Daewoo. В результаті аварії постраждав кермувальник Daewoo. У шофера Renault зафіксували 2,2 проміле алкоголю.