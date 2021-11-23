Пьяный водитель устроил лобовое ДТП на проспекте Науки в Киеве: жуткие кадры с места аварии

На проспекте Науки, 56 в Киеве случилась серьезная авария по вине пьяного водителя. Он спровоцировал ее в ночь на 23 ноября.

Столкновение легковушек Renault Megane и Daewoo Nexia произошло напротив заправки WOG. По информации телеграм-канала Magnolia TV, аварийную ситуацию создал нетрезвый водитель Renault Megane.

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Драгер зашкаливал

Пьяный водитель совершил опасный маневр на дороге и столкнулся с другой машиной лоб в лоб, поскольку выехал на встречную полосу. От удара обломки обеих машин разбросало по всей дороге.

В конце концов мужчину, который сел за руль нетрезвым, заставили подуть в драгер. Прибор показал 2,2 промилле, что в 11 раз превышает норму.

К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не погиб. Однако водитель Daewoo Nexia получил травмы.

Похожий случай на Березняках

Еще один горе-водитель, который сел за руль в нетрезвом состоянии, устроил опасную аварию на Березняках. В ночь на 22 ноября он протаранил Volkswagen, а потом еще и устроил дебош на месте происшествия. Злоумышленника заковали в наручники и закрыли в полицейском авто.

Последствия лобовой аварии на проспекте Науки в Киеве / Фото dtp.kiev.ua

На проспекте Науки пьяный водитель совершил лобовое столкновение с другим авто: видео

Тексты публикаций dtp.kiev.ua, Magnolia TV:

Пьяное дорожно-транспортное происшествие на проспекте Науки, 56, напротив заправки WOG. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей Renault Megane и Daewoo Nexia, обломки авто разбросаны по всей дороге. Виновник аварии надул в драгер 2,2 промилле. Возможно, неудачно выезжал с автозаправочной станции или просто ехал по встречке. К счастью, все живы.

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Пьяный водитель Renault решил развернуться на проспекте Науки в Киеве и не пропустил встречный Daewoo. В результате аварии пострадал водитель Daewoo. У шофера Renault зафиксировали 2,2 промилле алкоголя.