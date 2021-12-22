У реабілітаційному центрі на Київщині волонтер до смерті забив пацієнта

Злочин стався вночі 14 жовтня у селі Червоне Білоцерківського району Київської області. 36-річний чоловік помер від жорстокого побиття працівником приватного реабілітаційного центру, де перебували залежні від алкоголю та наркотиків.

Про злочин правоохоронці дізналися вранці 14 грудня, коли у центрі знайшли тіло померлого. Слідчі, які прибули на місце події, встановили всі обставини кривавого інциденту.

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Як стверджують поліцейські, вбивство скоїв колишній пацієнт центру, який після лікування влаштувався на роботу на волонтерських засадах.

Забив руками та ногами



Місце, де стався злочин / Фото поліції Київської області

За даними слідства, вночі між 43-річним волонтером та 36-річним пацієнтом закладу виник конфлікт.

Працівник центру накинувся на опонента та почав бити його руками та ногами.

Після побиття зловмисник перетягнув ще живого потерпілого до ліжка.

Від отриманих травм чоловік помер.

Судмедексперти встановили, що до таких тілесних ушкоджень померлому призвели понад 20 ударів по голові та тілі.

Правоохоронці кажуть, що зібрали неспростовні докази провини зловмисника. Чоловіка затримали. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні нанесення умисних тілесних ушкоджень, які призвели до смерті постраждалого.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.