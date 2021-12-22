За словами адвокатеси Дар'ї Шевченко, потерпілим виявився затриманий Максим Кириченко. Чоловік заплатив за перебування у платній камері 12 тисяч гривень.

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До постраждалого нібито майже одразу почав чіплятися сусід по камері.

Змусили писати заяву про самостійні пошкодження

Як стверджує юристка, інцидент стався всередині грудня. Співкамерник нібито висловлював до її підзахисного надумані претензії.

Під час розбірок зловмисник нібито кілька разів вдарив Кириченка ножем по руці.

Як саме у нападника з'явився заборонений у слідчому ізоляторі предмет, невідомо.

Адвокатеса каже, що за 3 дні потерпілого змусили написати заяву, згідно з якою він сам наніс собі ушкодження.

Крім того, 21 грудня хотіли звернутися зі скаргою до Департаменту виконання покарань, але там їм нібито відповіли, що у них корпоратив та заяви вже не приймаються.

Лише після погроз адвокатів розповісти про інцидент журналістам, скаргу у них прийняли.

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