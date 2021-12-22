За словами адвокатеси Дар'ї Шевченко, потерпілим виявився затриманий Максим Кириченко. Чоловік заплатив за перебування у платній камері 12 тисяч гривень.
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До постраждалого нібито майже одразу почав чіплятися сусід по камері.
Змусили писати заяву про самостійні пошкодження
- Як стверджує юристка, інцидент стався всередині грудня. Співкамерник нібито висловлював до її підзахисного надумані претензії.
- Під час розбірок зловмисник нібито кілька разів вдарив Кириченка ножем по руці.
- Як саме у нападника з'явився заборонений у слідчому ізоляторі предмет, невідомо.
Адвокатеса каже, що за 3 дні потерпілого змусили написати заяву, згідно з якою він сам наніс собі ушкодження.
Крім того, 21 грудня хотіли звернутися зі скаргою до Департаменту виконання покарань, але там їм нібито відповіли, що у них корпоратив та заяви вже не приймаються.
Лише після погроз адвокатів розповісти про інцидент журналістам, скаргу у них прийняли.
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