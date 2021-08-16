У ресторані Києва жінка вкрай жорстко побила чоловіка, його госпіталізували

16 серпня 2021 , 22:01
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Джерело:

поліція Києва

Після кількох ударів по голові та тулубу 28-річний киянин втратив свідомість. Медики діагностували у нього розрив селезінки та нирки.

Правоохоронці дізналися про інцидент від свідків бійки, яка розпочалася з конфлікту між двома компаніями. Прибувши на місце події, поліцейські дізналися незвичайні обставини події.

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Як з'ясувалося, бійку розпочала 39-річна жінка.

Кількома ударами завдала серйозних ушкоджень

  • Інцидент стався в одному з кафе на Оболонській площі. Після словесного конфлікту його учасники вийшли з закладу, де розбірка продовжилася.
  • За даними слідчих, уродженка Полтавської області накинулася на 28-річного чоловіка та кілька разів вдарила його кулаком по голові та тулубу.
  • Внаслідок потужних ударів чоловік знепритомнів.
  • Медики відвезли потерпілого до реанімації. У нього діагностували закриту травму грудинної клітини та живота, а також розрив селезінки із ниркою.


39-річна жінка завдала чоловіку вкрай серйозних травм / Фото поліції Києва

У якому стані перебуває постраждалий зараз, невідомо.

Поліцейські затримали жінку та повідомили їй про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Якщо зловмисницю визнаю винною суд, їй загрожує до 8 років ув'язнення. 

Суд обрав фігурантці справи запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: Олексій Чибісов