Правоохранители узнали об инциденте от свидетелей драки, которая началась с конфликта между двумя компаниями. Прибыв на место происшествия, полицейские узнали необычные обстоятельства происшествия.

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Как выяснилось, драку начала 39-летняя женщина.

Несколькими ударами нанесла серьезные повреждения

Инцидент произошел в одном из кафе на Оболонской площади. После словесного конфликта его участники вышли из заведения, где разборка продолжилась.

По данным следователей, уроженка Полтавской области набросилась на 28-летнего мужчину и несколько раз ударила его кулаком по голове и туловищу.

Вследствие мощных ударов мужчина потерял сознание.

Медики отвезли пострадавшего в реанимацию. У него диагностировали закрытую травму грудинной клетки и живота, а также разрыв селезенки с почкой.



39-летняя женщина нанесла мужчине крайне серьезные травмы / Фото полиции Киева

В каком состоянии находится пострадавший сейчас, неизвестно.

Полицейские задержали женщину и сообщили ей о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений. Если злоумышленницу признает виновной суд, ей грозит до 8 лет заключения.

Суд избрал фигурантке дела меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.