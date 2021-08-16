Кровавый инцидент произошел в Днепровском районе Киева 14 августа. Предшествовал нападению словесный конфликт мужчины с шумной компанией.
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Пострадавшего с тяжелым ранением госпитализировали в реанимацию.
Полицейские до сих пор не опросили
- Как сообщает Kyiv Media, пострадавший Леонид Зелинский ночью конфликтовал с мужчинами, которые утром шумели под его окнами.
- В ходе спора муниципала пригласили выйти из дома, чтобы разобраться "один на один".
- Когда мужчине пришлось выйти на работу, его ждали.
- Правоохранители хотели опросить пострадавшего непосредственно на месте происшествия, однако тот был едва в сознании.
Сейчас боец мунстражи пришел в себя. Ему сделали операцию. Впереди мужчину ждет долгое лечение и реабилитация.
Несмотря на то, что с момента нападения прошло более 3 суток, следователи до сих пор не пришли к нему, чтобы опросить. Сам мужчина говорит, что запомнил нападающих и готов рассказать все полицейским.
В муниципальной страже подчеркнули, что нападающим лучше самостоятельно явиться в полицию.