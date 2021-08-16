Кровавый инцидент произошел в Днепровском районе Киева 14 августа. Предшествовал нападению словесный конфликт мужчины с шумной компанией.

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Пострадавшего с тяжелым ранением госпитализировали в реанимацию.

Полицейские до сих пор не опросили

Как сообщает Kyiv Media, пострадавший Леонид Зелинский ночью конфликтовал с мужчинами, которые утром шумели под его окнами.

В ходе спора муниципала пригласили выйти из дома, чтобы разобраться "один на один".

Когда мужчине пришлось выйти на работу, его ждали.

Правоохранители хотели опросить пострадавшего непосредственно на месте происшествия, однако тот был едва в сознании.

Сейчас боец ​​мунстражи пришел в себя. Ему сделали операцию. Впереди мужчину ждет долгое лечение и реабилитация.

Несмотря на то, что с момента нападения прошло более 3 суток, следователи до сих пор не пришли к нему, чтобы опросить. Сам мужчина говорит, что запомнил нападающих и готов рассказать все полицейским.

В муниципальной страже подчеркнули, что нападающим лучше самостоятельно явиться в полицию.