Кривавий інцидент стався у Дніпровському районі Києва 14 серпня. Передував нападу словесний конфлікт чоловіка з галасливою компанією.

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Постраждалого з важким пораненням госпіталізували до реанімації.

Поліцейські досі не опитали

Як повідомляє Kyiv Media, постраждалий Леонід Зелінський вночі поконфліктував з чоловіками, які зранку шуміли під його вікнами.

У ході суперечки муніципала запросили вийти з будинку, аби вирішити розібратися "один на один".

Коли ж чоловіку довелося вийти на роботу, його чекали.

Правоохоронці хотіли опитати постраждалого безпосередньо на місці події, однак той був ледь притомний.

Наразі боєць мунварти прийшов до тями. Йому зробили операцію. Попереду чоловіка чекають довге лікування та реабілітація.

Попри те, що з моменту нападу пройшло понад 3 доби, слідчі досі не прийшли до нього, аби опитати. Сам чоловік каже, що запам'ятав нападників та готовий розповісти все поліцейським.

У муніципальній варті підкреслили, що нападникам краще самостійно з'явитися до поліції.