Робив це не вперше: у Києві взяли під варту чоловіка, який дві доби ґвалтував дівчину-полонянку

Чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 25-річної дівчини та її утриманні в неволі протягом двох днів, взяли під варту. Про це стало відомо 21 січня.

Суд вирішив, що цей запобіжний захід має бути безальтернативним. Відтак, 62-річного підозрюваного позбавили можливості вийти на волю під заставу.

Передісторія Тримав у полоні 2 доби і ґвалтував: у Києві затримали викрадача 25-річної дівчини

Історія з фільму жахів

Зловмисник 16 січня заманив дівчину до свого житла і знущався з неї впродовж двох діб.

Потерпіла намагалася пручатися, але чоловік у відповідь бив, душив її та підпалював волосся.

Зрештою 18 січня він відпустив свою жертву, й дівчина одразу пішла до поліції.

Правоохоронці оперативно розшукали і затримали підозрюваного. Ним виявився літній житель міста Умань, Черкаської області.



Зловмисника взяли під варту без права внесення застави / Фото Київської міської прокуратури

Непокаране зло призвело до біди

Виявилося, що уманчанина підозрюють у ще одному такому самому злочині. Обвинувальний акт по цій справі також розглядається Дарницьким районним судом. Втім, після першого злочину чоловіку вдалося уникнути взяття під варту, оскільки він вніс заставу в розмірі 40 тисяч гривень.

Моторошна спроба зґвалтування дитини в Дніпрі: схоже

У Дніпрі кілька підлітків спіймали 12-річну школярку і спробували її зґвалтувати. Дівчинці лише дивом вдалося втекти від нападників і врятуватися. Інцидент набув розголосу 17 січня. Батьки потерпілої заявили, що "владнали" усе без втручання поліції.