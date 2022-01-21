Робив це не вперше: у Києві взяли під варту чоловіка, який дві доби ґвалтував дівчину-полонянку
Джерело:сайт Київської міської прокуратури
Чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 25-річної дівчини та її утриманні в неволі протягом двох днів, взяли під варту. Про це стало відомо 21 січня.
Суд вирішив, що цей запобіжний захід має бути безальтернативним. Відтак, 62-річного підозрюваного позбавили можливості вийти на волю під заставу.
Передісторія Тримав у полоні 2 доби і ґвалтував: у Києві затримали викрадача 25-річної дівчини
Історія з фільму жахів
- Зловмисник 16 січня заманив дівчину до свого житла і знущався з неї впродовж двох діб.
- Потерпіла намагалася пручатися, але чоловік у відповідь бив, душив її та підпалював волосся.
- Зрештою 18 січня він відпустив свою жертву, й дівчина одразу пішла до поліції.
- Правоохоронці оперативно розшукали і затримали підозрюваного. Ним виявився літній житель міста Умань, Черкаської області.
Зловмисника взяли під варту без права внесення застави / Фото Київської міської прокуратури
Непокаране зло призвело до біди
Виявилося, що уманчанина підозрюють у ще одному такому самому злочині. Обвинувальний акт по цій справі також розглядається Дарницьким районним судом. Втім, після першого злочину чоловіку вдалося уникнути взяття під варту, оскільки він вніс заставу в розмірі 40 тисяч гривень.
Моторошна спроба зґвалтування дитини в Дніпрі: схоже
У Дніпрі кілька підлітків спіймали 12-річну школярку і спробували її зґвалтувати. Дівчинці лише дивом вдалося втекти від нападників і врятуватися. Інцидент набув розголосу 17 січня. Батьки потерпілої заявили, що "владнали" усе без втручання поліції.