Розбомблені будинки, зруйнована школа: Велика Димерка – ще один населений пункт, який постраждав
Джерело:Олексій Кулеба
Після звільнення від окупантів Київської області продовжують знаходити докази російських злочинів. Від рук росіян постраждав і Броварський район.
Про це 15 квітня повідомив голова Гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба. Він опублікував фото зруйнованої Великої Димерки.
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"Розбомблені приватні будинки, зруйнована школа, спалені авто. Сьогодні провели виїзну нараду, аби скласти план дій по відновленню селища", – написав Кулеба.
Що буває, коли приходить "русскій мір" / Фото з телеграму Олексія Кулеби
Росіяни зруйнували школу у Великій Димерці / Фото з телеграму Олексія Кулеби
Наслідки російської окупації / Фото з телеграму Олексія Кулеби
Зруйнований будинок / Фото з телеграму Олексія Кулеби
Росіяни вбивали людей на Київщині
У Нацполіції повідомили, що росіяни вбили на Київщині 900 людей зі стрілецької зброї. Наразі тіла українців досліджує судово-медична експертиза.
Найбільше жертв у Бучі – більше ніж 350 тіл загиблих. Значно менше у Вишгородському та Броварському районах,
– заявив начальник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.
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