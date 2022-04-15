Розбомблені будинки, зруйнована школа: Велика Димерка – ще один населений пункт, який постраждав

Після звільнення від окупантів Київської області продовжують знаходити докази російських злочинів. Від рук росіян постраждав і Броварський район.

Про це 15 квітня повідомив голова Гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба. Він опублікував фото зруйнованої Великої Димерки.

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"Розбомблені приватні будинки, зруйнована школа, спалені авто. Сьогодні провели виїзну нараду, аби скласти план дій по відновленню селища", – написав Кулеба.



Що буває, коли приходить "русскій мір" / Фото з телеграму Олексія Кулеби



Росіяни зруйнували школу у Великій Димерці / Фото з телеграму Олексія Кулеби



Наслідки російської окупації / Фото з телеграму Олексія Кулеби



Зруйнований будинок / Фото з телеграму Олексія Кулеби

Росіяни вбивали людей на Київщині

У Нацполіції повідомили, що росіяни вбили на Київщині 900 людей зі стрілецької зброї. Наразі тіла українців досліджує судово-медична експертиза.

Найбільше жертв у Бучі – більше ніж 350 тіл загиблих. Значно менше у Вишгородському та Броварському районах,

– заявив начальник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

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