Розміняв свободу на гроші: у Києві судитимуть поліцейського за дозвіл кафе працювати в карантин

У Києві за отримання хабаря перед судом постане заступник начальника районного управління поліції. Ще навесні він за грошову винагороду погодився не притягувати до відповідальності власників кафе, які працювали у карантин.

Обвинувальний акт щодо правоохоронця вже скерували до суду. З'ясувалося, що такі випадки корупції були непоодинокими. Адже 38-річний поліцейський регулярно брав гроші з підприємців, а сам в обмін закривав очі на їх правопорушення під час локдауну.

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Горе-поліцейського спіймали на гарячому ще 26 квітня.

Він якраз отримував 13 тисяч гривень – це була лише частина 25-тисячного хабаря.

Дії зловмисника кваліфікували за частиною 3 статті 368, частиною 5 статті 27 та частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України.

За це передбачено покарання у вигляді ув'язнення на 5 – 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскація майна.



Поліцейський, який брав хабарі за дозвіл кафе працювати в локдаун, постане перед судом / Фото Київської міської прокуратури

Ресторатор-саботажник теж не лишиться безкарним

Окрім поліцейського, якого звинувачують в хабарництві, за свої дії мусить відповісти і власник кафе, який погодився на хабар. Наразі щодо нього триває досудове розслідування.

Чоловіка підозрюють у пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а також в порушенні санітарних правил та норм, направлених на запобігання інфекційним хворобам.