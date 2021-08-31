6 километров в час: ужасную киевскую пробку сняли с беспилотника

Жители Киева и Бориспольского района области уже неделю страдают от безумных пробок, образовавшихся на Северном мосту в результате ремонта деформационных швов. В часы пик автомобилистам приходится проводить в пробке очень много времени.

Участок дороги, который является критическим для жителей самых населенных районов столицы, стал фактически заблокированным для проезда. Видео безумного затора сняли с высоты птичьего полета.

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В комментариях к сообщению в соцсетях киевляне отметили, что не видят активную работу подрядчиков в дневное время.

Продлится до октября

Также жители столицы активно делятся впечатлениями о том, сколько ехали до самого моста и к участку, где можно разогнаться.

Как оказалось в пиковые часы водители двигаются по проспекту Бажана со скоростью пешеходов. При том, что максимально разрешенная скорость на этой улице – 80 километров в час.

Некоторые автовладельцы утром 31 августа проехали 4 километра затора за 40 минут. У других это заняло больше часа.

Кроме того, жители Позняков, Осокорков и Харьковского массива, а также агломераций столицы утверждают, что в результате частичного перекрытия движения по Южному мосту пробки сковали почти весь Дарницкий район Киева.

Продлится ремонт до 1 октября. Поэтому к подобным неудобствам придется привыкать.

Смотрите видео огромного затора в Киеве на проспекте Бажана: