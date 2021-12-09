Адвокат, который пожаловался на избиение в Александровской больнице, оказался провокатором

Адвокат Дмитрий Калько, который обвинил в избиении телохранителя Александровской больницы, якобы применил к нему силу первым. Конфликт между мужчинами возник еще 6 декабря.

Кроме того, в сети обнародовали видео еще одного столкновения с участием Калько. Выяснилось, что в 2020 году адвокат избил сотрудника муниципальной охраны.

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Всегда применяет запретные методы

В муниципальном карауле утверждают, что во время последнего инцидента Калько сам начал драку, ударив пожилого охранника в пах. Уже после этого скандалист будто примерил на себя образ жертвы со сломанной рукой.

Удары в пах – это привычная вещь для Димона и его друзей. Можно увидеть его удар сотруднику муниципальной охраны, несущему дежурство в Департаменте земельных ресурсов КГГА. Это произошло ровно год назад,

– написали под видео.

Представители муниципального караула подчеркнули, что тогда Калько решил пренебречь пропускным режимом на объекте и игнорировал запрет охраны двигаться дальше. Именно поэтому он якобы решил по привычке применить запрещенные приемы, а затем снять на видео лишь выгодную ему часть конфликта.

Кратко об инциденте

Калько обвинил охранника больницы в требовании денег за проезд и избиении палкой, что привело к перелому руки.

Однако на кадрах, обнародованных самим адвокатом, видно, что другие машины спокойно проезжают на территорию медучреждения.

По одной из версий ссора между мужчинами вспыхнула из-за того, что охранник попросил Калько пропустить выезжающие автомобили, но адвокат проигнорировал эту просьбу.

В конце концов, полиция открыла против охранника уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений Калько. Теперь ему грозит штраф в 850 гривен или 250 часов общественных работ или до года исправительных.

Адвокат Дмитрий Калько лез в драку с представителями муниципального караула: видео

Текст публикации муниципального караула Киева:

Возвращаемся ко вчерашним событиям. В сети разлетелось видео конфликта возле Александровской больницы. На видеозаписи фигурирует такой себе мелкий провокатор Дмитрий Калько. Ударив дедушку-охранника больницы в пах, он немедленно стал притворяться жертвой с поломанными руками.

Удары в пах – это привычная вещь для Димона и его друзей. Можно увидеть его удар сотруднику муниципальной охраны, несущему дежурство в Департаменте земельных ресурсов КГГА. Это произошло ровно год назад.

Дмитрий игнорирует установленный пропускной режим, действующий на объекте. Охрана его не пускала. Поэтому Дима прибег к коварным приемам. Садо-мазо в ответ Димон, как обычно, снимает на видео. Выражаем поддержку охраннику больницы. Выздоравливайте как можно быстрее!