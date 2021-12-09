Адвокат, який поскаржився на побиття в Олександрівській лікарні, виявився провокатором
Адвокат Дмитро Калько, який звинуватив у побитті охоронця Олександрівської лікарні, нібито застосував до нього силу першим. Конфлікт між чоловіками виник ще 6 грудня.
Крім того, у мережі оприлюднили відео ще однієї сутички за участі Калька. З'ясувалося, що у 2020 році адвокат побив співробітника муніципальної охорони.
До теми У Києві охоронець побив палицею чоловіка, який хотів проїхати до Олександрівської лікарні
Завжди застосовує заборонені методи
У муніципальній варті стверджують, що під час останнього інциденту Калько сам почав бійку, вдаривши охоронця літнього віку в пах. Уже після цього скандаліст буцімто приміряв на себе образ жертви зі зламаною рукою.
Удари в пах – це звична річ для Дімона та його друзяток. Можна побачити його удар співробітнику муніципальної охорони, який несе чергування у Департаменті земельних ресурсів КМДА. Це відбулося рівно рік тому,
– написали під відео.
Представники муніципальної варти наголосили, що тоді Калько вирішив знехтувати пропускним режимом на об'єкті й ігнорував заборону охорони рухатися далі. Саме тому він нібито вирішив за звичкою застосувати заборонені прийоми, а згодом зняти на відео лише вигідну йому частину конфлікту.
Коротко про інцидент
- Калько звинуватив охоронця лікарні у вимаганні грошей за проїзд та побитті палицею, яке призвело до перелому руки.
- Однак на кадрах, які оприлюднив сам адвокат, видно, що інші машини спокійно проїжджають на територію медустанови.
- За однією з версій сварка між чоловіками спалахнула через те, що охоронець попросив Калька пропустити автівки, які виїжджають, але адвокат проігнорував це прохання.
- Зрештою поліція відкрила проти охоронця кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень Кальку. Тепер йому загрожує штраф у 850 гривень або 250 годин громадських робіт, або до року виправних.
Адвокат Дмитро Калько ліз у бійку з представниками муніципальної варти: відео
Текст публікації муніципальної варти Києва:
Повертаємось до вчорашніх подій. Мережею розлетілось відео конфлікту біля Олександрівської лікарні. На відеозаписі фігурує такий собі дрібний провокатор Дмитро Калько. Вдаривши дідуся-охоронця лікарні в пах, він негайно почав прикидатися жертвою з поламаними руками.
Удари в пах – це звична річ для Дімона та його друзяток. Можна побачити його удар співробітнику муніципальної охорони, який несе чергування у Департаменті земельних ресурсів КМДА. Це відбулося рівно рік тому.
Пан Дмитро ігнорує встановлений пропускний режим, що діє на об'єкті. Охорона його не пускала. Відтак Діма вдався до підступних прийомів. Садо-мазо у відповідь Дімон, як завжди, знімає на відео. Висловлюємо підтримку охоронцю лікарні. Одужуйте якнайшвидше!