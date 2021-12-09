Крім того, у мережі оприлюднили відео ще однієї сутички за участі Калька. З'ясувалося, що у 2020 році адвокат побив співробітника муніципальної охорони.

До теми У Києві охоронець побив палицею чоловіка, який хотів проїхати до Олександрівської лікарні

Завжди застосовує заборонені методи

В муніципальній варті стверджують, що під час останнього інциденту Калько сам почав бійку, вдаривши охоронця літнього віку в пах. Уже після цього скандаліст буцімто приміряв на себе образ жертви зі зламаною рукою.

Удари в пах – це звична річ для Дімона та його друзяток. Можна побачити його удар співробітнику муніципальної охорони, який несе чергування у Департаменті земельних ресурсів КМДА. Це відбулось рівно рік тому,

– написали під відео.

Представники муніципальної варти наголосили, що тоді Калько вирішив знехтувати пропускним режимом на об'єкті й ігнорував заборону охорони рухатися далі. Саме тому він нібито вирішив за звичкою застосувати заборонені прийоми, а згодом зняти на відео лише вигідну йому частину конфлікту.

Коротко про інцидент

Калько звинуватив охоронця лікарні у вимаганні грошей за проїзд та побитті палицею, яке призвело до перелому руки.

Однак на кадрах, які оприлюднив сам адвокат, видно, що інші машино спокійно проїжджають на територію медустанови.

За однією з версій сварка між чоловіками спалахнула через те, що охоронець попросив Калька пропустити автівки, які виїжджають, але адвокат проігнорував це прохання.

Зрештою поліція відкрила проти охоронця кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень Кальку. Тепер йому загрожує штраф у 850 гривень або 250 годин громадських робіт, або до року виправних.

Текст публікації муніципальної варти Києва:

Повертаємось до вчорашніх подій. Мережею розлетілось відео конфлікту біля Олександрівської лікарні. На відеозаписі фігурує такий собі дрібний провокатор Дмитро Калько. Вдаривши дідуся-охоронця лікарні в пах, він негайно почав прикидатися жертвою з поламаними руками.



Удари в пах – це звична річ для Дімона та його друзяток. Можна побачити його удар співробітнику муніципальної охорони, який несе чергування у Департаменті земельних ресурсів КМДА. Це відбулось рівно рік тому.



Пан Дмитро ігнорує встановлений пропускний режим, що діє на об'єкті. Охорона його не пускала. Відтак Діма вдався до підступних прийомів. Садо-мазо у відповідь Дімон, як завжди, знімає на відео. Висловлюємо підтримку охоронцю лікарні. Одужуйте якнайшвидше!