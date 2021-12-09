Как отметили правоохранители, сообщение об инциденте поступило им от одного из участников стычки. После этого на Шелковичную улицу в самом центре столицы отправились патрульные и следователи.

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Полицейские выяснили, что в конфликте и драке участвовал скандально известный адвокат и охранник Александровской больницы.

Причины конфликта неизвестны

На месте происшествия к полицейским обратился 39-летний потерпевший, который рассказал, что охранник нанес ему несколько ударов металлической палкой, а также применил газовый баллончик.

Что стало поводом для подобных разборок между 50-летним охранником, правоохранители не сообщили. По неподтвержденным данным, адвоката просили пропустить выезжающие машины и только потом ехать на территорию, однако он этого не сделал и начал провоцировать охранника.

На месте происшествия работали следователи Печерского района Киева. Они задокументировали все обстоятельства инцидента и занимаются изучением записей видеонаблюдения.

Действия работника медицинского учреждения квалифицировали как преднамеренное нанесение легких телесных повреждений. Если охранник признается виновным в совершении преступления, ему грозит до 850 гривен штрафа, до 200 часов общественных работ или даже до года исправительных работ.

Досудебное расследование продолжается.

Что известно об избиении посетителя охранником в Александровской больнице

Дмитрий Калько намекает, что телохранитель якобы требовал у него деньги за проезд на территорию больницы. Впрочем, проезд в корпуса медучреждения всегда был свободным, что подтверждает даже видео, которое выложил потерпевший. На записи с избиением правоохранителя видно, что пожилой охранник рассказывает о том, что ему угрожали и на него бросались.

В комментариях к посту в ютубе большинство пользователей отметили, что никогда не было проблем с проездом, а адвокат якобы сам спровоцировал драку и не показал запись начала конфликта.

Смотрите видео драки охранника Александровской больницы с адвокатом-посетителем: