Службы Киева готовы к любым атакам и террористическим угрозам, – Клименко

В Киеве заверили о готовности экстренных служб к возможным новым атакам и провокациям со стороны врага. Для соответствующего реагирования столица имеет достаточное количество техники и специалистов.

Об этом во время IV Международного саммита городов и регионов "Партнерство. Устойчивость. Готовность" заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает 24 Канал.

Что бы ни произошло, мы сможем правильно распределить силы и средства. В Киеве их достаточно,

– подчеркнул глава МВД.

В то же время Клименко напомнил, что после массированной атаки на столицу в ночь на 24 мая спасатели и правоохранители за считанные минуты прибыли на места ударов и прежде всего начали операции по спасению людей, которые оказались под завалами.