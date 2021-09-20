Бежал в Украину из России: что известно о подозреваемом в убийстве женщины возле палатки
Источник:Obozrevatel
В СМИ сообщают, что предполагаемый убийца заробитчанки в Киеве – грузин Тенгиз Ецадеишвили. Он приехал в Украину из России, где был осужден за мошенничество и нападение. Уроженку Черниговщины, мол, убил из ревности.
Грузина подозревают в убийстве 37-летней женщины с Черниговщины, которая подрабатывала в Киеве. Как оказалось, это уже не первый инцидент с участием злоумышленника в Украине.
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Судимый в России
В 2005 году Тенгиз Ецадеишвили бежал из России. Вероятно, там мужчину должны были арестовать. Ведь раньше в России его судили за разбойное нападение, мошенничество, похищение паспорта.
Преступник вышел на свободу досрочно в 2004 году. Тогда он приобрел паспорт и пересек российско-украинскую границу. Поселился Ецадеишвили в Харькове. Затем – переехал в Днепропетровск.
Получил "паспорт" гражданина Украины
- Однажды мужчина встретился со своими земляками в Одессе.
- Они пообещали помочь ему сделать паспорт гражданина Украины и идентификационный код.
- Этот "паспорт" Тенгиз Ецадеишвили показывал при пересечении границы Украины, когда заключал договоры аренды жилья.
- Его же показал и правоохранителям, когда был задержан по подозрению в совершении умышленного убийства женщины.
Убил из ревности
Грузин рассказал полицейским, что убил 37-летнюю женщину в Киеве из-за ревности. Однако правда ли это и были ли они ранее знакомы – не известно.
В СМИ говорят, что мужчина убил раньше еще одну женщину. Также сообщается, что за это преступление он должен был находиться в исправительной колонии до 2025 года. Однако его отпустили раньше.
Убийство 37-летней заробитчанки: что известно
- Женщину убили 6 сентября. Погибшая родом из Черниговщины.
- Она приехала в Киев на подработку и жила в палатке возле реки.
- 16 сентября нашли предполагаемого убийцу. Им оказался 66-летний иностранец без постоянного места жительства.
- Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
- Впоследствии сообщили, что погибшая имела дом, где жила вместе с отцом.
- Она жила в палатке, потому что хотела сэкономить и подзаработать.