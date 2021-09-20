Утік до України з Росії: що відомо про підозрюваного у вбивстві жінки біля намету
Джерело:Obozrevatel
У ЗМІ повідомляють, що ймовірний вбивця заробітчанки в Києві – грузин Тенгіз Єцадеішвілі. Він приїхав до України з Росії, де був засуджений за шахрайство та напад. Уродженку Чернігівщини, мовляв, вбив через ревнощі.
Грузина підозрюють у вбивстві 37-річної жінки з Чернігівщини, яка підробляла в Києві. Як виявилось, це вже не перший інцидент за участю зловмисника в Україні.
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Судимий у Росії
У 2005 році Тенгіз Єцадеішвілі втік з Росії. Ймовірно, там чоловіка мали заарештувати. Адже раніше в Росії його судили за розбійний напад, шахрайство, викрадення паспорта.
Зловмисник вийшов на свободу достроково в 2004 році. Тоді він придбав паспорт і перетнув російсько-український кордон. Оселився Єцадеішвілі в Харкові. Потім – переїхав до Дніпропетровська.
Отримав "паспорт" громадянина України
- Одного разу чоловік зустрівся зі своїми земляками в Одесі.
- Вони пообіцяли допомогти йому зробити паспорт громадянина України та ідентифікаційний код.
- Цей "паспорт" Тенгіз Єцадеішвілі показував під час перетину кордону України, коли укладав договори оренди житла.
- Його ж показав і правоохоронцям, коли був затриманий через підозру у скоєнні умисного вбивства жінки.
Вбив через ревнощі
Грузин розповів поліцейським, що вбив 37-річну жінку в Києві через ревнощі. Проте чи правда це і чи були вони раніше знайомі – не відомо.
У ЗМІ кажуть, що чоловік вбив раніше ще одну жінку. Також повідомляють, що за це він мав перебувати у виправній колонії до 2025 року. Проте його відпустили раніше.
Вбивство 37-річної заробітчанки: що відомо
- Жінку вбили 6 вересня. Загибла родом з Чернігівщини.
- Вона приїхала до Києва на підробіток і мешкала в наметі біля річки.
- 16 вересня знайшли ймовірного вбивцю. Ним виявився 66-річний іноземець без постійного місця проживання.
- Чоловікові загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.
- Згодом повідомили, що загибла мала будинок, де жила разом із батьком.
- Вона мешкала в наметі, бо хотіла зекономити та підзаробити.