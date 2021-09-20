Утік до України з Росії: що відомо про підозрюваного у вбивстві жінки біля намету

У ЗМІ повідомляють, що ймовірний вбивця заробітчанки в Києві – грузин Тенгіз Єцадеішвілі. Він приїхав до України з Росії, де був засуджений за шахрайство та напад. Уродженку Чернігівщини, мовляв, вбив через ревнощі.

Грузина підозрюють у вбивстві 37-річної жінки з Чернігівщини, яка підробляла в Києві. Як виявилось, це вже не перший інцидент за участю зловмисника в Україні.

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Судимий у Росії

У 2005 році Тенгіз Єцадеішвілі втік з Росії. Ймовірно, там чоловіка мали заарештувати. Адже раніше в Росії його судили за розбійний напад, шахрайство, викрадення паспорта.

Зловмисник вийшов на свободу достроково в 2004 році. Тоді він придбав паспорт і перетнув російсько-український кордон. Оселився Єцадеішвілі в Харкові. Потім – переїхав до Дніпропетровська.

Отримав "паспорт" громадянина України

Одного разу чоловік зустрівся зі своїми земляками в Одесі.

Вони пообіцяли допомогти йому зробити паспорт громадянина України та ідентифікаційний код.

Цей "паспорт" Тенгіз Єцадеішвілі показував під час перетину кордону України, коли укладав договори оренди житла.

Його ж показав і правоохоронцям, коли був затриманий через підозру у скоєнні умисного вбивства жінки.

Вбив через ревнощі

Грузин розповів поліцейським, що вбив 37-річну жінку в Києві через ревнощі. Проте чи правда це і чи були вони раніше знайомі – не відомо.

У ЗМІ кажуть, що чоловік вбив раніше ще одну жінку. Також повідомляють, що за це він мав перебувати у виправній колонії до 2025 року. Проте його відпустили раніше.

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