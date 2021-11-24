Гибель экс-судьи Соломенского райсуда: в полиции выдвинули официальную версию
Источник:сайт полиции Киева
Столичные правоохранители официально прокомментировали загадочную смерть бывшего судьи Соломенского районного суда Сергея Зинченко.
Они отметили, что по факту смерти мужчины уже начато уголовное производство. Дело расследуют как умышленное убийство, но с дополнительной квалификацией "Самоубийство".
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Тревогу забили друзья
По данным полиции, с заявлением об исчезновении Зинченко еще 18 ноября обратились друзья погибшего. Они были озабочены тем, что мужчина долго не выходит на связь. Впоследствии его тело обнаружили в собственном доме с огнестрельным ранением головы.Важно! Окончательно обстоятельства смерти мужчины будут установлены только после завершения досудебного расследования.
Что нашли в доме Зинченко
На место сразу же прибыли следователи, эксперты-криминалисты и прокуроры. Они изъяли вещественные доказательства, среди которых пистолет, лежавший рядом с мертвым экс-ссудьей, ценные вещи и ключи от жилья.
Адвокат говорит о другой версии
Несмотря на официальную версию о самоубийстве, адвокат бывшего судьи Лариса Криворучко утверждает, что ее клиента якобы застрелили. Дверь в его доме на момент прибытия туда полиции была открыта.