Сам инцидент произошел 18 ноября в Шевченковском районе Киева. Правоохранители якобы трактовали произошедшее как самоубийство.

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Впрочем, Лариса Криворучко, чьим клиентом был бывший судья, отметила, что мужчину застрелили.

Обстоятельства смерти неизвестны

В полиции Киева 24 каналу говорят, что к правоохранителям обратились знакомые экс-судьи, которые сообщили, что мужчина долго не отвечает на звонки.

Прибывшие на место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и вошли в квартиру, дверь которой оказалась открытой.

В одной из комнат нашли тело бывшего служителя Фемиды.

23 ноября адвокат Лариса Криворучко выразила соболезнования семье умершего и его родственникам.

Дата и время похорон Сергея Зинченко пока неизвестны.

Задерживали на взятке

26 января 2017 года Сергея Зинченко и директора Адвокатского бюро "ПМ и компания" Виталия Холоденко задержали сотрудники полиции. Мужчины якобы получили 22 тысячи долларов взятки. Средства фигуранты расследования должны были передать должностным лицам министерства юстиции за содействие в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка.