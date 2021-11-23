Сам інцидент стався 18 листопада у Шевченківському районі Києва. Правоохоронці трактували подію як самогубство.
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Втім, Лариса Криворучко, чиїм клієнтом був колишній суддя, зазначила, що чоловіка застрелили.
Таємнича смерть екссудді
- У поліції Києва 24 каналу кажуть, що до правоохоронців звернулися знайомі екссудді, які повідомили, що чоловік довго не відповідає на дзвінки.
- Правоохоронці, що прибули на місце події, викликали слідчо-оперативну групу та увійшли у квартиру, двері якої виявилися відкритими.
- В одній з кімнат знайшли тіло колишнього служителя Феміди.
- 23 листопада адвокатка Лариса Криворучко висловила співчуття сім'ї померлого та його родичам.
- Дата та час поховання Сергія Зінченка наразі невідомі.
Затримували на хабарі
26 січня 2017 року Сергія Зінченка та директора адвокатського бюро "ПМ і Компанія" Віталія Холоденка затримали працівники поліції. Чоловіки нібито отримали 22 тисячі доларів хабаря. Кошти фігуранти розслідування мали передати посадовцям міністерства юстиції за сприяння у знятті арешту з приміщення, яке перебувало у заставі банку.