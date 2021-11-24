Загибель екссудді Солом'янського райсуду: в поліції висунули офіційну версію

Столичні правоохоронці офіційно прокоментували загадкову загибель колишнього судді Солом'янського районного суду Сергія Зінченка.

Вони зазначили, що за фактом смерті чоловіка вже розпочато кримінальне провадження. Справу розслідують як умисне вбивство, однак з додатковою кваліфікацією "Самогубство".

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На сполох забили друзі

За даними поліції, із заявою про зникнення Зінченка ще 18 листопада звернулися друзі загиблого. Вони були стурбовані тим, що чоловік довго не виходить на зв'язок. Згодом його тіло знайшли у власному помешканні з вогнепальним пораненням голови.

Що знайшли в домі Зінченка

Остаточно обставини загибелі чоловіка встановлять лише після завершення досудового розслідування.

На місце одразу ж прибули слідчі, експерти-криміналісти та прокурори. Вони вилучили речові докази, серед яких – пістолет, що лежав поруч із мертвим ексссуддею, цінні речі та ключі від житла.

Адвокатка каже про іншу версію

Попри офіційну версію про самогубство, адвокатка колишнього судді Лариса Криворучко стверджує, що її клієнта нібито застрелили. Двері в його будинку на момент прибуття туди поліції були відчиненими.