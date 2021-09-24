Голый мужчина в Киеве напал на посетителя кафе: в сети показали видео инцидента

В Киеве неизвестный напал на парня, который сидел на террасе кафе. Полностью раздетый мужчина ударил потерпевшего бутылкой по голове.

Полиция задержала злоумышленника. Ему уже сообщили о подозрении. Инцидент произошел на улице Антоновича.

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В Киеве голый, вероятно под накротиками, напал на парня

В полиции рассказали, что им поступило сообщение о том, что на улице Антоновича неизвестный ударил посетителя кафе бутылкой по голове. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и врачи.

Полицейские выяснили, что неизвестный подошел к летней террасе столичного кафе, достал из помойки стеклянную бутылку и ударил ею по голове посетителя заведения,

– рассказали в полиции.

26-летнему пострадавшему врачи на месте оказали первоочередную медицинскую помощь. Свидетели остановили злоумышленника и задержали его до приезда полиции.

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Вероятно, злоумышленник был под наркотиками: ему сообщили о подозрении

Правоохранители задержали нападавшего сразу. Им оказался уроженец Житомирской области, 2003 года рождения.

Он не мог объяснить мотивы своего поступка, поскольку, вероятно, находился под действием наркотических веществ,

– рассказали правоохранители.

Следователи полиции открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигуранту сообщили о подозрении.

Суд уже избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Преступнику грозит от 3 до 7 лет заключения.

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