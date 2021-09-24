Голый мужчина в Киеве напал на посетителя кафе: в сети показали видео инцидента
Источник:Нацполиция
В Киеве неизвестный напал на парня, который сидел на террасе кафе. Полностью раздетый мужчина ударил потерпевшего бутылкой по голове.
Полиция задержала злоумышленника. Ему уже сообщили о подозрении. Инцидент произошел на улице Антоновича.
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В Киеве голый, вероятно под накротиками, напал на парня
В полиции рассказали, что им поступило сообщение о том, что на улице Антоновича неизвестный ударил посетителя кафе бутылкой по голове. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и врачи.
Полицейские выяснили, что неизвестный подошел к летней террасе столичного кафе, достал из помойки стеклянную бутылку и ударил ею по голове посетителя заведения,
– рассказали в полиции.
26-летнему пострадавшему врачи на месте оказали первоочередную медицинскую помощь. Свидетели остановили злоумышленника и задержали его до приезда полиции.
В Киеве голый напал на парня в кафе: смотрите видео Киев Оперативный Kyiv Operative
Вероятно, злоумышленник был под наркотиками: ему сообщили о подозрении
Правоохранители задержали нападавшего сразу. Им оказался уроженец Житомирской области, 2003 года рождения.
Он не мог объяснить мотивы своего поступка, поскольку, вероятно, находился под действием наркотических веществ,
– рассказали правоохранители.
Следователи полиции открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигуранту сообщили о подозрении.
Суд уже избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Преступнику грозит от 3 до 7 лет заключения.
Кратко о последних подобных инцидентах
- 23 сентября правоохранители в Червонограде задержали 34-летнего мужчину. Он во время ссоры в одном из кафе начал стрелять в своего оппонента. 52-летний мужчина получил травмы.
- 17 сентября в Черновцах неизвестный стрелял по авто, где было 3 детей. Стрельба произошла в результате спора, который мужчина захотел решить выстрелами.
- В конце августа неизвестные в Харькове в парке за 30 минут сломали 16 урн.