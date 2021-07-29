Пропуск в транспорт: в КГГА заверили, что пока списки работников не собирают

В КГГА уверяют, что не собирают еще списки работников предприятий критической отрасли для выдачи пропусков в транспорт. Впрочем, в администрации проводят активную подготовку к вероятному локдауну.

Его введут в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Это возможно случится в конце августа – начале сентября. Когда все вернутся из отпусков.

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Разрабатывают алгоритм

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник объясняет, что город разрабатывает алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в транспорте на случай введения локдауна.

Учтя предыдущий опыт, мы решили, что в случае необходимости введения в столице строгого локдауна, для перевозки общественным транспортом работников критической инфраструктуры будут введены электронные пропуска. Сейчас подразделения КГГА разрабатывают алгоритм внедрения этой процедуры,

– заявил Поворозник.

Как только работа над алгоритмом будет завершена, его опубликуют на официальном портале КГГА.

Сегодня же то, что могут сделать руководители таких предприятий, – определить потребность в пропусках и сориентироваться, для кого они будут действительно необходимы, пояснил Поворозник.

Пока списки на пропуска не собирают

Он подчеркнул, пока никаких списков в КГГА направлять не нужно. Все необходимые инструкции и разъяснения по оформлению электронных пропусков будут обнародованы на Официальном портале Киева.