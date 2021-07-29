Його запровадять у разі погіршення ситуації з коронавірусом. Це можливо трапиться наприкінці серпня – на початку вересня. Коли всі повернуться з відпусток.

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Розробляють алгоритм

Заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснює, що місто розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для проїзду в транспорті на випадок запровадження локдауну.

Врахувавши попередній досвід, ми вирішили, що у разі необхідності запровадження у столиці суворого локдауну, для перевезення громадським транспортом працівників критичної інфраструктури будуть запроваджені електронні перепустки. Наразі підрозділи КМДА розробляють алгоритм запровадження цієї процедури,

– заявив Поворозник.

Як тільки робота над алгоритмом буде завершена, його опублікують на офіційному порталі КМДА.

Сьогодні ж те, що можуть зробити керівники таких підприємств, – визначити потребу у перепустках і зорієнтуватися, для кого вони будуть справді необхідними, пояснив Поворозник.

Поки списки на перепустки не збирають

Він підкреслив, наразі ніяких списків до КМДА направляти не потрібно. Усі необхідні інструкції та роз’яснення щодо оформлення електронних перепусток будуть оприлюднені на Офіційному порталі Києва.