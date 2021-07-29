У мережі з’явилася інформація, що в Києві нібито планують зробити платним паркування автівок навіть біля житлових будинків. Як виявилося, наразі йдеться лише про монетизацію ділянок зі знаком "платна парковка".

До теми "Ти взагалі бачила, які номери?": інспекція з паркування обрала ТОП 10 фраз водіїв-порушників

У майбутньому таки можуть брати гроші

У Київтранспарксервісі запевнили, що платних парковок на прибудинкових територіях підприємство не облаштовує.

Водночас заступник директора підприємства Євгеній Псьол припустив, що якщо в майбутньому в столиці таки зроблять платні стоянки на прибудинкових територіях, то це буде виключно на комунальній землі.

Треба навести порядок у дворах

Своєю чергою, начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін наголосив, що місто наразі не має планів отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців. Однак все ж є потреба в упорядкування парковки у дворах.

Паркування у дворах необхідно упорядковувати так само, як місто робить це на під’їздах до лікарень чи біля навчальних закладів. Хаотичне розміщення автомобілів, причому не лише мешканців будинку, а й працівників сусідніх офісів, заважає проїзду як "швидких" та аварійних служб, так і мешканцям самих будинків,

– пояснив Рахматуллін.

Нагадуємо, що з 1 липня у Києві почали діяти нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу із ним. Нововведення стосуються лише муніципальних майданчиків для паркування.