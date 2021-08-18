В Киеве на ДВРЗ на глазах прохожих застрелили мужчину: фото с места происшествия
Источник:Полиция Киева
В Киеве на улице Новаторов, что в районе ДВРЗ, 18 августа совершили убийство на глазах прохожих. Неизвестные лица избили и застрелили мужчину.
В соцсетях утверждают, что это молодой человек, якобы иностранец. Полиция уже на месте инцидента устанавливают все обстоятельства преступления.
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Конфликт закончился стрельбой
По информации, которую предоставляет полиция, у пострадавшего возник конфликт с неизвестными лицами и те его избили и застрелили. Он умер на месте до приезда медиков.
- Об ужасной стрельбе сообщил свидетель инцидента – это якобы произошло на его глазах.
- Злоумышленники стреляли в голову, но на теле обнаружили также огнестрельные ранения.
- Полиция выясняет детали, опрашивает свидетелей и разыскивает нападавших.
Фото с места убийства / Фотография dtp.kiev.ua
Другое убийство
Недавно участницу проекта "Барышня-крестьянка" по имени Татьяна, нашли убитой в ее квартире. На теле женщины обнаружили много следов от ударов и многочисленные ножевые ранения.
В убийстве женщины подозревают ее мужа Николая. Хотя молодые люди сыграли свадьбу незадолго до трагедии, отношения между ними были очень напряженными.