В Киеве на ДВРЗ на глазах прохожих застрелили мужчину: фото с места происшествия

В Киеве на улице Новаторов, что в районе ДВРЗ, 18 августа совершили убийство на глазах прохожих. Неизвестные лица избили и застрелили мужчину.

В соцсетях утверждают, что это молодой человек, якобы иностранец. Полиция уже на месте инцидента устанавливают все обстоятельства преступления.

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Конфликт закончился стрельбой

По информации, которую предоставляет полиция, у пострадавшего возник конфликт с неизвестными лицами и те его избили и застрелили. Он умер на месте до приезда медиков.

Об ужасной стрельбе сообщил свидетель инцидента – это якобы произошло на его глазах.

Злоумышленники стреляли в голову, но на теле обнаружили также огнестрельные ранения.

Полиция выясняет детали, опрашивает свидетелей и разыскивает нападавших.



Фото с места убийства / Фотография dtp.kiev.ua

Другое убийство

Недавно участницу проекта "Барышня-крестьянка" по имени Татьяна, нашли убитой в ее квартире. На теле женщины обнаружили много следов от ударов и многочисленные ножевые ранения.

В убийстве женщины подозревают ее мужа Николая. Хотя молодые люди сыграли свадьбу незадолго до трагедии, отношения между ними были очень напряженными.