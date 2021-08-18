У Києві на ДВРЗ на очах перехожих застрелили чоловіка: фото з місця події
Джерело:Поліція Києва
У Києві на вулиці Новаторів, що у районі ДВРЗ, 18 серпня скоїли вбивство на очах перехожих. Невідомі особи побили та застрелили чоловіка.
У соцмережах стверджують, що це молода людина, нібито іноземець. Поліція вже на місці інциденту – встановлюють всі обставини злочину.
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Конфлікт закінчився стріляниною
За інформацією, яку надає поліція, у постраждалого виник конфлікт з невідомими особами й ті його побили й застрелили. Він помер на місці до приїзду медиків.
- Про жахливу стрілянину повідомив свідок інциденту – це нібито сталось на його очах.
- Зловмисники стріляли голову, але на тілі виявили також вогнепальні поранення.
- Поліція з’ясовує деталі, опитує свідків й розшукує нападників.
Фото з місця вбивства / Світлина dtp.kiev.ua
Інше вбивство
Нещодавно учасницю проєкту "Панянка-Селянка" на ім'я Тетяна знайшли вбитою у її квартирі. На тілі жінки виявили багато слідів від ударів та численні ножові поранення.
У вбивстві жінки підозрюють її чоловіка Миколу. Хоча молоді люди зіграли весілля незадовго до трагедії, стосунки між ними були дуже напруженими.