У вбивстві жінки підозрюють її чоловіка Миколу. Хоча молоді люди зіграли весілля незадовго до трагедії, стосунки між ними були дуже напруженими.
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Сусіди розповіли, що напередодні загибелі Тетяна ховалася від чоловіка у сусідів. Подруги загиблої також розповіли: Микола часто поводився агресивно і кидався на обраницю з ножем. Водночас Тетяну усі характеризують як добру та чуйну людину.
Деталі трагедії
- Повідомлення до поліції Оболонського району надійшло від небайдужого перехожого. Він розповів, що на вулиці до нього підійшов чоловік і попросив викликати швидку для його дружини.
- Коли медики прибули за вказаною адресою, жінка вже була мертвою.
- За даними правоохоронців, напередодні трагедії подружжя посварилося. Чоловік кілька разів вдарив дружину ножем. Микола розповів, що Тетяна начебто кидалася на нього зі шваброю.
Друзі відмовляли Тетяну від весілля
- В Оболонському районі Тетяна була доволі знаменитою. Вдома вона відкрила власний манікюрний салон. Окрім того, жінку знали як учасницю шоу "Панянка-Селянка".
- З Миколою Тетяна познайомилася в інтернеті. Він був старшим за свою обраницю на 16 років. Певний час Микола і Тетяна спілкувалися та їздили одне до одного у гості.
- Згодом пара розійшлася. Майже 3 роки вони не спілкувалися.
- Однак згодом Микола попросив про допомогу. Він потрапив до лікарні з інсультом.
- Влітку 2021 року Тетяна і Микола одружилися. Хоча друзі відмовляли жінку від весілля.