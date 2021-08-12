В убийстве женщины подозревают ее мужа Николая. Хотя молодые люди сыграли свадьбу незадолго до трагедии, отношения между ними были очень напряженными.
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Соседи рассказали, что накануне гибели Татьяна скрывалась от мужа у соседей. Подруги погибшей также рассказали: Николай часто вел себя агрессивно и бросался на избранницу с ножом. В то же время Татьяну все характеризуют как доброго и отзывчивого человека.
Детали трагедии
- Сообщение в полицию Оболонского района поступило от неравнодушного прохожего. Он рассказал, что на улице к нему подошел мужчина и попросил вызвать скорую для его жены.
- Когда медики прибыли по указанному адресу, женщина уже была мертва.
- По данным правоохранителей, накануне трагедии супруги поссорились. Мужчина несколько раз ударил жену ножом. Николай рассказал, что Татьяна якобы бросалась на него со шваброй.
Друзья отговаривали Татьяну от свадьбы
- В Оболонском районе Татьяна была довольно известной. Дома она открыла собственный маникюрный салон. Кроме того, женщину знали как участницу шоу "Панянка-Селянка".
- С Николаем Татьяна познакомилась в интернете. Он был старше своей избранницы на 16 лет. Некоторое время Николай и Татьяна общались и ездили друг к другу в гости.
- Впоследствии пара разошлась. Почти 3 года они не общались.
- Однако впоследствии Николай попросил о помощи. Он попал в больницу с инсультом.
- Летом 2021 года Татьяна и Николай поженились. Хотя друзья отговаривали женщину от свадьбы.