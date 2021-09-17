В Киеве мама с ребенком перебегала дорогу на красный свет: видео момента

Женщина вместе с маленькой девочкой перебегала дорогу на красный в Киеве. Один из водителей сделал ей замечание. Она взамен ответила ему тем же.

Мама с дочерью бежали на красный 16 сентября. В сети опубликовали видео момента.

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Бежала на красный

На записи видно, как женщина бежит на светофоре, хотя горит красный и мимо ездят машины. К тому же она держит за руку маленькую девочку с рюкзаком. Вероятно, мать с дочерью спешили в школу.

Вдруг прямо перед ними едет авто. Водитель двигался на "зеленую стрелку" и хотел повернуть направо. Мужчина, к счастью, успел среагировать и резко затормозил.

Водитель прокричал женщине: "У вас же красный горит, куда вы бежите?". Она взамен ответила: "А куда ты спешишь?"

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В комментариях люди пишут, что виноват водитель. Ведь красный свет горел для всех участников движения. Однако большинство местных это отрицают.