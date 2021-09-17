Мама з дочкою бігли на червоне 16 вересня. У мережі опублікували відео моменту.

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Бігла на червоне

На записі видно, як жінка біжить на світлофорі, хоч горить червоне і повз неї їздять автівки. До того ж вона тримає за руку маленьку дівчинку з рюкзаком. Ймовірно, мати з дочкою поспішали до школи.

Раптом прямо перед ними їде авто. Водій рухався на "зелену стрілку" і хотів повернути праворуч. Чоловік, на щастя, встиг зреагувати й різко загальмував.

Водій прокричав жінці: "У вас же червоний горить, куди ви біжите?". Вона натомість відповіла: "А куди ти поспішаєш?"

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У коментарях люди пишуть, що винен водій. Адже червоне світло горіло для всіх учасників руху. Проте більшість місцевих це заперечує.