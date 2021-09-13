Батьки разом із маленькою дитиною переходили 6 смуг дороги в забороненому місці. Про це розповіли 12 вересня увечері.

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Спокійно йшли

У мережі виклали відео, де сім'я переходить дорогу в забороненому місці. Автором відео є водій, який їхав поряд. Батьки йшли разом із двома дітьми. Старший син ішов поруч, а меншу дитину у колясці віз батько.

Йшли вони разом через 6 смуг дороги, не поспішаючи. На відео видно, як пізніше чоловік показує одному з водіїв легковика, щоб той зупинився і пропустив їх. У дописі зазначають, що поблизу за 40 метрів був пішохідний перехід.

У Києві сім'я переходила дорогу в забороненому місці: дивіться відео

Люди по-різному відреагували на ситуацію. Більшість звинувачує батьків у такій поведінці. Ось кілька коментарів: