Батьки разом із маленькою дитиною переходили 6 смуг дороги в забороненому місці. Про це розповіли 12 вересня увечері.
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Спокійно йшли
У мережі виклали відео, де сім'я переходить дорогу в забороненому місці. Автором відео є водій, який їхав поряд. Батьки йшли разом із двома дітьми. Старший син ішов поруч, а меншу дитину у колясці віз батько.
Йшли вони разом через 6 смуг дороги, не поспішаючи. На відео видно, як пізніше чоловік показує одному з водіїв легковика, щоб той зупинився і пропустив їх. У дописі зазначають, що поблизу за 40 метрів був пішохідний перехід.
У Києві сім'я переходила дорогу в забороненому місці: дивіться відео
Люди по-різному відреагували на ситуацію. Більшість звинувачує батьків у такій поведінці. Ось кілька коментарів:
- "Сімейка Даунсів";
- "Може, харків'яни. Недавно був у Харкові, там всюди і всі так дорогу переходять";
- "Сікти різками на очах у дітей. Це єдине, що допомогло би";
- "Позбавляти батьківських прав потрібно, за свідоме наражання дітей на небезпеку";
- "Як таке на думку спадає, я навіть не знаю".