"По хохлах, за Россию-матушку": в Киеве мужчина устроил стрельбу из окна – видео 18+

В Оболонском районе Киева мужчина 31 июля устроил стрельбу из окна. Он нецензурно ругался и комментировал свои действия словами, что стреляет "по хохлах". И делает это "за Россию-матушку".

Телеграм-канал "Киев Оперативный" сообщил, что "какой-то неадекватный и явно нетрезвый сепар из окна своего балкона стреляет по "хохлах".

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Впоследствии в сети рассказали, что к стрелку уже наведались правоохранители. Мужчина начал оправдываться и называть свое поведение шуткой.

Говорит, что это "шутка" и вообще он не очень понимал, что говорит. Говорит, что хотел, чтобы было смешно. А теперь как-то не очень,

– говорится в сообщении.

В Киеве мужчина устроил стрельбу из окна: смотрите видео 18+

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