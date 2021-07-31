"По хохлах, за Россию-матушку": в Киеве мужчина устроил стрельбу из окна – видео 18+
Источник:телеграм "Киев Оперативный"
В Оболонском районе Киева мужчина 31 июля устроил стрельбу из окна. Он нецензурно ругался и комментировал свои действия словами, что стреляет "по хохлах". И делает это "за Россию-матушку".
Телеграм-канал "Киев Оперативный" сообщил, что "какой-то неадекватный и явно нетрезвый сепар из окна своего балкона стреляет по "хохлах".
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Впоследствии в сети рассказали, что к стрелку уже наведались правоохранители. Мужчина начал оправдываться и называть свое поведение шуткой.
Говорит, что это "шутка" и вообще он не очень понимал, что говорит. Говорит, что хотел, чтобы было смешно. А теперь как-то не очень,
– говорится в сообщении.
В Киеве мужчина устроил стрельбу из окна: смотрите видео 18+
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- Во Львове в Сиховском парке молодые люди устроили стрельбу, потому что якобы испугались собак. Правоохранители обнаружили оружие у самого старшего из компании мужчины. Он заверил, что стрелял якобы холостыми патронами. Вблизи от места инцидента обнаружили отстрелянные гильзы.
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