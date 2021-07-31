"По хохлах, за Росію-матушку": у Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна – відео 18+

31 липня 2021 , 18:11
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Джерело:

телеграм "Київ Оперативний"

В Оболонському районі Києва чоловік 31 липня влаштував стрілянину з вікна. Він нецензурно лаявся і коментував свої дії словами, що стріляє "по хохлах". І робить це "за Росію-матушку".

Телеграм-канал "Київ Оперативний" повідомив, що "якийсь неадекватний і явно нетверезий сєпар з вікна свого балкону стріляє по "хохлах".

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Згодом у мережі розповіли, що до стрілка вже навідалися правоохоронці. Чоловік почав виправдовуватися і називати свою поведінку жартом. 

Каже, що то "був жарт" і взагалі він не дуже розумів, що каже. Каже, що хотів, щоб було смішно. А тепер якось не дуже,
– мовиться у повідомленні.

У Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна: дивіться відео 18+

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Автор: Олег Терещенко