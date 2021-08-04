В Киеве мужчина вылез из окна квартиры и резал себе руки: видео 18+

4 августа 2021 , 11:29
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"Киев оперативный"

Молодой человек крайне неадекватно вел себя и едва не упал с высоты 3 этажа. Его задержали полицейские.

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева на улице Армянской днем ​​3 августа. Чтобы успокоить злоумышленника, полицейским пришлось применять силу.

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По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Едва не вырвал батарею

  • На сообщение о мужчине, который висит на карнизе окна, полицейские отреагировали достаточно быстро. Когда патрульные прибыли на место происшествия, они увидели, что злоумышленник пытается разбить стекло квартиры на втором этаже.
  • Как выяснилось, молодой человек разбил окно квартиры и вылез наружу, после чего начал резать себя осколками стекла.
  • Впоследствии он повис на карнизе и собирался попасть в соседнее жилье.

Правоохранители затянули злоумышленника внутрь и приковали его к батарее. Впрочем, под наркотиками у него было так много силы, что он едва не вырвал ее.

Впоследствии выяснилось, что парень устроил беспорядок даже не в своей квартире. Владелица опознала его как друга своих родственников. Чем именно закончился инцидент, неизвестно. В полиции Киева ситуацию пока никак не прокомментировали.

Смотрите видео, как наркозависимый крушит окна в квартире в Киеве:

 

Автор: Олексій Чибісов