В Киеве мужчина вылез из окна квартиры и резал себе руки: видео 18+
Источник:"Киев оперативный"
Молодой человек крайне неадекватно вел себя и едва не упал с высоты 3 этажа. Его задержали полицейские.
Инцидент произошел в Дарницком районе Киева на улице Армянской днем 3 августа. Чтобы успокоить злоумышленника, полицейским пришлось применять силу.
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По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Едва не вырвал батарею
- На сообщение о мужчине, который висит на карнизе окна, полицейские отреагировали достаточно быстро. Когда патрульные прибыли на место происшествия, они увидели, что злоумышленник пытается разбить стекло квартиры на втором этаже.
- Как выяснилось, молодой человек разбил окно квартиры и вылез наружу, после чего начал резать себя осколками стекла.
- Впоследствии он повис на карнизе и собирался попасть в соседнее жилье.
Правоохранители затянули злоумышленника внутрь и приковали его к батарее. Впрочем, под наркотиками у него было так много силы, что он едва не вырвал ее.
Впоследствии выяснилось, что парень устроил беспорядок даже не в своей квартире. Владелица опознала его как друга своих родственников. Чем именно закончился инцидент, неизвестно. В полиции Киева ситуацию пока никак не прокомментировали.
Смотрите видео, как наркозависимый крушит окна в квартире в Киеве: