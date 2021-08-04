У Києві чоловік виліз з вікна квартири та різав собі руки: відео 18+

Молодий чоловік вкрай неадекватно поводився та ледве не впав з висоти 3 поверху. Його затримали поліцейські.

Інцидент стався у Дарницькому районі Києва на вулиці Армянській вдень 3 серпня. Щоб вгамувати зловмисника, поліцейським довелося застосовувати силу.

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За попередніми даними, зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Ледве не вирвав батарею

На повідомлення про чоловіка, який висить на карнизі вікна поліцейські відреагували досить швидко. Коли патрульні прибули на місце події, вони побачили, що зловмисник намагається розбити скло квартири на другому поверсі.

Як з'ясувалося, молодий хлопець розбив вікно квартири та виліз назовні, після чого почав різати себе уламками скла.

Згодом він повис на карнизі та збирався потрапити до сусіднього житла.

Правоохоронці затягнули зловмисника всередину та прикували його до батареї. Втім, під наркотиками у нього було настільки багато сили, що він ледве не вирвав її.

Згодом з'ясувалося, що хлопець вчинив безлад навіть не у своїй квартирі. Власниця опізнала його як друга своїх родичів. Чим саме закінчився інцидент, невідомо. У поліції Києва ситуацію поки що ніяк не прокоментували.

Дивіться відео, як наркозалежний трощить вікна у квартирі в Києві: