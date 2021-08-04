У Києві чоловік виліз з вікна квартири та різав собі руки: відео 18+
Джерело:"Київ оперативний"
Молодий чоловік вкрай неадекватно поводився та ледве не впав з висоти 3 поверху. Його затримали поліцейські.
Інцидент стався у Дарницькому районі Києва на вулиці Армянській вдень 3 серпня. Щоб вгамувати зловмисника, поліцейським довелося застосовувати силу.
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За попередніми даними, зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Ледве не вирвав батарею
- На повідомлення про чоловіка, який висить на карнизі вікна поліцейські відреагували досить швидко. Коли патрульні прибули на місце події, вони побачили, що зловмисник намагається розбити скло квартири на другому поверсі.
- Як з'ясувалося, молодий хлопець розбив вікно квартири та виліз назовні, після чого почав різати себе уламками скла.
- Згодом він повис на карнизі та збирався потрапити до сусіднього житла.
Правоохоронці затягнули зловмисника всередину та прикували його до батареї. Втім, під наркотиками у нього було настільки багато сили, що він ледве не вирвав її.
Згодом з'ясувалося, що хлопець вчинив безлад навіть не у своїй квартирі. Власниця опізнала його як друга своїх родичів. Чим саме закінчився інцидент, невідомо. У поліції Києва ситуацію поки що ніяк не прокоментували.
Дивіться відео, як наркозалежний трощить вікна у квартирі в Києві: