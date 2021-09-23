В Киеве мужчина вызвал полицию из-за кражи и погорел на наркотиках

В Киеве патрульная полиция, прибыв на вызов относительно кражи телефона, задержала самого заявителя. У него обнаружили пакеты с порошком, похожим на наркотики. Когда именно произошел инцидент – неизвестно, однако информацию о нем обнародовали 22 сентября.

Известно, что молодой человек обратился в полицию из-за исчезновения телефона. Он заявил, что во время отдыха на улице Николая Лысенко заснул, а когда проснулся, то заметил отсутствие своего гаджета.

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Наркокурьер вызвал полицию из-за исчезновения телефона / Фото патрульной полиции Киева

Выдал себя поведением

Общаясь с полицейскими, мужчина заметно нервничал и вел себя подозрительно. Это привлекло внимание инспекторов, хотя заявитель убеждал, что просто очень волнуется из-за исчезновения телефона.

Впрочем, правоохранители все же решили проверить собеседника и нашли у него маленькие пакетики с порошком и зеленым веществом. Все находки изъяли оперативники.



При осмотре у мужчины нашли пакетики с порошком / Фото патрульной полиции Киева

Конопляная плантация: недавний инцидент

В селе Волчков в Бориспольском районе полиция нашла конопляное поле на 3,5 гектара. На нем росло примерно 100 тысяч растений. На черном рынке их стоимость оценивается в 20 миллионов гривен.

Текст публикации патрульной полиции Киева:

Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили у самого заявителя вещества, похожие на наркотические.

На днях в полицию обратился мужчина и сообщил, что во время отдыха он заснул, а проснувшись, не нашел свой мобильный. ЧП произошло на улице Николая Лысенко.

Во время встречи с инспекторами заявитель заметно нервничал и вел себя подозрительно. Патрульным свое поведение объяснил тем, что очень интересуется отсутствием телефона.

Несмотря на его поведение, инспекторы решили провести мужчине поверхностную проверку. У него обнаружили полиэтиленовые пакетики с порошкообразным веществом и пакетик с веществом зеленого цвета, вероятно, наркотического происхождения.

Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции

для извлечения обнаруженных веществ и предоставления правовой квалификации событию.