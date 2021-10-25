В Киеве пенсионерка выпала из окна COVID-отделения больницы
Источник:24 канал
В Киевской городской клинической больнице №9 случилась трагедия – там погибла 60-летняя пациентка. В воскресенье, 24 октября, она выпала из окна отделения для больных COVID-19.
Доподлинно причины страшной смерти женщины неизвестны. Больница, где произошел роковой инцидент, расположена по адресу улица Рижская, 1.
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Погибла на месте
- Женщина проходила лечение от коронавируса в инфекционном отделении.
- Она выпала со второго этажа.
- Смерть потерпевшей наступила мгновенно.
Действительно, такой факт был. Действительно, женщина выскочила из окна здания,
– сообщили в отделе коммуникации полиции.
Относительно того, оставила ли погибшая какую-то предсмертную записку, правоохранители ничего не сказали. Они пояснили, что не могут разглашать такую информацию, поскольку это – тайна досудебного расследования.
Место расположения Киевской городской клинической больницы №9
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