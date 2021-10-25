У Києві пенсіонерка випала з вікна COVID-відділення лікарні
Джерело:24 канал
У Київській міській клінічній лікарні №9 трапилася трагедія – там загинула 60-річна пацієнтка. У неділю, 24 жовтня, вона випала з вікна відділення для хворих на COVID-19.
Достеменно причини страшної смерті жінки невідомі. Лікарня, де стався фатальний інцидент, розташована за адресою вулиця Ризька, 1.
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Загинула на місці
- Жінка проходила лікування від коронавірусу в інфекційному відділенні.
- Вона випала з другого поверху.
- Смерть потерпілої настала миттєво.
Дійсно, такий факт був. Дійсно, жінка вискочила із вікна будівлі,
– повідомили у відділі комунікації поліції.
Щодо того, чи залишила загибла якусь передсмертну записку, правоохоронці нічого не сказали. Вони пояснили, що не можуть розголошувати таку інформацію, оскільки це – таємниця досудового розслідування.
Місце розташування Київської міської клінічної лікарні №9
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