В Киеве на проспекте Бажана фура насмерть сбила мужчину: видео с места происшествия 18+
Источник:Kyiv Mediа
В Киеве на проспекте Бажана грузовая машина сбила пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.
Очевидцы трагедии отмечают, что после столкновения, пострадавшего переехали еще несколько машин. Он умер на месте инцидента.
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Перебегал дорогу с интенсивным трафиком
На видео, которое обнародовали на сайте Kyiv Media видно, что мужчина лежит без признаков жизни посередине дороги, а фура, которая перевозила легковые машины, остановилась. Вероятно, что именно этот грузовик и сбил пешехода.
Мужчина решил перебежать довольно насыщенную дорогу в неположенном месте и водитель просто не смог вовремя остановиться.
Детали трагедии устанавливает полиция.
В Киеве фура насмерть сбила мужчину: видео (18+)
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