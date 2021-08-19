В Киеве на проспекте Бажана фура насмерть сбила мужчину: видео с места происшествия 18+

В Киеве на проспекте Бажана грузовая машина сбила пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

Очевидцы трагедии отмечают, что после столкновения, пострадавшего переехали еще несколько машин. Он умер на месте инцидента.

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Перебегал дорогу с интенсивным трафиком

На видео, которое обнародовали на сайте Kyiv Media видно, что мужчина лежит без признаков жизни посередине дороги, а фура, которая перевозила легковые машины, остановилась. Вероятно, что именно этот грузовик и сбил пешехода.

Мужчина решил перебежать довольно насыщенную дорогу в неположенном месте и водитель просто не смог вовремя остановиться.

Детали трагедии устанавливает полиция.

В Киеве фура насмерть сбила мужчину: видео (18+)

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