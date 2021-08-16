Авария произошла прямо напротив здания администрации на части дороги, ведущей к Бессарабскому рынку. К счастью, никто не получил серьезных травм.
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Куда смотрел водитель Subaru?
Из-за ДТП на этом направлении образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
На кадрах, которые опубликовали в сообществе "Киев оперативный" видно, что водитель Subaru просто врезался в машину, которая ехала впереди. От столкновения вторая машина въехала в третью.
Куда так засмотрелся водитель Subaru,
– спрашивает автор сообщения.
Возле КГГА Subaru вызвало масштабное ДТП: видео
Первое видео, которое появилось в сети:
Полиция уже работает на месте аварии. Участники ДТП стоят возле автомобилей.