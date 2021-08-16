По состоянию на 9:00 Киев занимает 8 место. Уровень загрязнения характеризуется как "опасный для чувствительных групп". Показатель – 111.

Актуально Бумажный комбинат в Обухове якобы вывозил промышленный мусор в поле: отходы загребали землей

Кто в списке

Самым грязным городом мира в это утро является Рияд (Саудовская Аравия), там фиксируют "красный" уровень загрязнения с показателем 169.

"Серебро" и "бронзу" этого ТОПа имеют Лима (Перу) и Солт Лейк Сити (США).

Города с самым грязным воздухом / Скриншот с сайта IQAir

Что показывают другие сервисы

Интерактивная карта вредных выбросов детальнее показывает состояние воздуха в столице Украины. Наихудший воздух – на Лесном проспекте.



Уровень загрязнения воздуха в Киеве / Скриншот с сайта waqi.info

В то же время на сайте ЛУН Місто Air показан приемлемый уровень загрязнения в Киеве.



Где в столице наихудший воздух 16.08.2021 / Скриншот с сайта ЛУН