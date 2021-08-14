Полиция открыла уголовное производство и провела обыски на предприятии. Речь идет о "Киевском картонно-бумажном комбинате", который расположен в Обухове. Там изготавливают туалетную бумагу, салфетки, картон, а также коробки.
Интересно От искусственных шуб к сортировке мусора: как украинцы становятся экосознательными
Полиция поймала на "горячем"
В полиции сообщили, что на территории Обуховского, Белоцерковского, Броварского и других районов, с начала года начали замечать многочисленные территории с мусором.
Незаконный мусорный полигон / Фото Нацполиции
Следствие предполагает, что на картонно-бумажном комбинате решили таким образом избавляться от промышленных отходов. Злоумышленников поймали на "горячем". В Мироновке правоохранители остановили "КамАЗ", который был набит мусором.
В другом месте полиция изъяла тракторы, которые маскировали отходы землей.
Камаз, который вывозил мусор в поле / Фото Нацполиции
Обыски на комбинате
После этого правоохранители получили разрешение у судьи на обыски на комбинате. Во время следственных действий обнаружили и изъяли документацию, а также отобрали образцы промышленного мусора, который вывозился с территории комбината в различные районы Киевской области.
По данному факту открыто уголовное производство по статье "злоупотребление властью или служебным положением".
Что говорят на Киевском КБК
На предприятии отвергают обвинения. На КБК считают действия правоохранительных органов недопустимыми и направленными на нарушение законных прав и интересов ЧАО "Киевский КБК" и считают такую ситуацию тревожным сигналом для украинского и международного бизнеса.
Горы мусора в Киевской области / Фото Нацполиции
В КБК заверили, что все решения по обращению с отходами на комбинате находятся исключительно в правовом поле, а безопасное хранение осуществляется на специально оборудованном для этого полигоне.
Важно отметить, что комбинат является одним из основных предприятий Обухова, а его продукция – в частности туалетная бумага, известна всем жителям столицы и других городов.
На бумажном комбинате провели обыски: видео