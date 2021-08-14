Поліція відкрила кримінальне провадження й провела обшуки на підприємстві. Йдеться про "Київський картонно-паперовий комбінат", який розташований в Обухові. Там виготовляють туалетний папір, серветки, картон, а також коробки.

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Поліція спіймала на "гарячому"

В поліції повідомили, що на території Обухівського, Білоцерківського, Броварського та інших районів, з початку року почали помічати численні території зі сміттям.

Незаконний сміттєвий полігон / Фото Нацполіції

Слідство припускає, що на картонно-паперовому комбінаті вирішили таким чином позбуватися промислових відходів. Зловмисників спіймали на "гарячому". У Миронівці правоохоронці зупинили "Камаз", який був набитий сміттям.

В іншому місці поліція вилучила трактори, які маскували відходи землею.

Камаз, який вивозив сміття у поле / Фото Нацполіції

Обшуки на комбінаті

Після цього правоохоронці отримали дозвіл в судді на обшуки на комбінаті. Під час слідчих дій виявили та вилучили документацію, а також відібрали зразки промислового сміття, яке вивозилось з території комбінату в різні райони Київської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "зловживання владою або службовим становищем".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. У разі доведення вини у суді, представники комбінату заплатять ще й штраф.

Що кажуть на Київському КПК

На підприємстві відкидають звинувачення. На КПК вважають дії правоохоронних органів неприпустимими та направленими на порушення законних прав та інтересів ПрАТ "Київський КПК" й вважають таку ситуацію тривожним сигналом для українського і міжнародного бізнесу.

Гори сміття на Київщині / Фото Нацполіції

В КПК запевнили, що всі рішення щодо поводження з відходами на комбінаті перебувають виключно у правовому полі, а безпечне зберігання здійснюється на спеціально обладнаному для цього полігоні.

Важливо наголосити, що комбінат є одним з основних підприємств Обухова, а його продукція – зокрема туалетний папір, відомий усім мешканцям столиці та інших міст.

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