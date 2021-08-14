Поліція відкрила кримінальне провадження й провела обшуки на підприємстві. Йдеться про "Київський картонно-паперовий комбінат", який розташований в Обухові. Там виготовляють туалетний папір, серветки, картон, а також коробки.
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Поліція спіймала на "гарячому"
В поліції повідомили, що на території Обухівського, Білоцерківського, Броварського та інших районів, з початку року почали помічати численні території зі сміттям.
Незаконний сміттєвий полігон / Фото Нацполіції
Слідство припускає, що на картонно-паперовому комбінаті вирішили таким чином позбуватися промислових відходів. Зловмисників спіймали на "гарячому". У Миронівці правоохоронці зупинили "Камаз", який був набитий сміттям.
В іншому місці поліція вилучила трактори, які маскували відходи землею.
Камаз, який вивозив сміття у поле / Фото Нацполіції
Обшуки на комбінаті
Після цього правоохоронці отримали дозвіл в судді на обшуки на комбінаті. Під час слідчих дій виявили та вилучили документацію, а також відібрали зразки промислового сміття, яке вивозилось з території комбінату в різні райони Київської області.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "зловживання владою або службовим становищем".
Що кажуть на Київському КПК
На підприємстві відкидають звинувачення. На КПК вважають дії правоохоронних органів неприпустимими та направленими на порушення законних прав та інтересів ПрАТ "Київський КПК" й вважають таку ситуацію тривожним сигналом для українського і міжнародного бізнесу.
Гори сміття на Київщині / Фото Нацполіції
В КПК запевнили, що всі рішення щодо поводження з відходами на комбінаті перебувають виключно у правовому полі, а безпечне зберігання здійснюється на спеціально обладнаному для цього полігоні.
Важливо наголосити, що комбінат є одним з основних підприємств Обухова, а його продукція – зокрема туалетний папір, відомий усім мешканцям столиці та інших міст.
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