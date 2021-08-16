Станом на 9:00 Київ посідає 8 місце. Рівень забруднення характеризується як "небезпечний для чутливих груп". Показник – 111.

Актуально Паперовий комбінат в Обухові нібито вивозив промислове сміття у поле: відходи загрібали землею

Хто у списку

Найбруднішим містом світу у цей ранок є Ріяд (Саудівська Аравія), там фіксують "червоний" рівень забруднення із показником 169.

"Срібло" й "бронзу" цього ТОП обіймає Ліма (Перу) й Солт Лейк Сіті (США).

Міста з найбруднішим повітрям / Скриншот сайт IQAir

Що показують інші сервіси

Інтерактивна карта шкідливих викидів детальніше показує стан повітря у столиці України. Найгірше повітря на Лісовому проспекті.

Рівень забруднення повітря у Києві / Скриншот сайту waqi.info

Водночас на сайті ЛУН Місто Air показує прийнятний рівень забруднення у Києві.

Де у столиці найгірше повітря 16.08.2021 / Скриншот сайту ЛУН