В Киеве разоблачили крупную банду фальшивомонетчиков и наркоторговцев

Столичные правоохранители разоблачили целую группировку фальшивомонетчиков и наркоторговцев. Четырех ее участников задержали 11 ноября. Поддельные деньги и запрещенные вещества злоумышленники сбывали в особо крупных размерах.

За распространение фальшивых банкнот подозреваемым грозит 3 – 7 лет за решеткой, а за наркобизнес – 6 – 10 лет заключения и конфискация имущества.

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Для схемы обустроили подпольную типографию

Чтобы сбывать свой "товар", члены банды наладили отдельный канал, активно действовавший в Киеве. Клиентов они находили среди личных контактов.

Организатором преступной группы оказался 43-летний ливанец. Именно он обустроил в своем доме на Киевщине подпольную типографию, где и печаталась поддельная иностранная валюта и гривны.

Как "рисовали" деньги

Купюры номиналом 200 гривен и 100 долларов мошенники печатали на цветном принтере. Затем они наносили на них оттиски с портретами, а также защитные элементы специальным металлическим штампом.

Мошенников вывели на чистую воду

У фальшивых денег было все, чтобы пройти проверку на электронных устройствах. За них злоумышленники брали 50% реальной стоимости.

Чтобы разоблачить схему, правоохранителям пришлось осуществить три контрольные закупки подделок на сумму 45 тысяч гривен. При продаже партии 30 тысяч "липовых" гривен злоумышленников и задержали.

Наркосхему распутывали отдельно

Еще две контрольные закупки касались сбыта злоумышленниками наркотиков – у них приобрели 70 граммов каннабиса и 10 граммов амфетамина. В конце концов, это позволило правоохранителям выйти на целую нарколабораторию по выращиванию конопли в Черкассах. Ее злоумышленники обустроили в отдельном помещении с ультрафиолетовым освещением.

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Серия обысков и коллекция вещественных доказательств

Дома и в машинах подозреваемых провели сразу 15 обысков. Во время них изъяли:

120 купюр номиналом 200 гривен и 16 купюр номиналом 100 долларов США с признаками подделки;

19 листов бумаги с изображенными рисунками, похожими на купюры номиналом в 100 долларов США;

металлические предметы с оттисками портретов;

два принтера;

10 бутылок со специальными красками;

устройства для открытия автомобилей;

устройство, похожее на сканер для банковских карт;

свыше 300 банковских карт;

мобильные телефоны и черные записи;

растения конопли и специальные устройства, предназначенные для их выращивания в домашних условиях, а также сухое измельченное вещество растительного происхождения.

Всем четырем задержанным уже сообщили о подозрении и вскоре изберут меры пресечения. Следствие устанавливает лица других причастных к масштабным сделкам.