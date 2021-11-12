У Києві викрили велику банду фальшивомонетників та наркоторговців

Столичні правоохоронці викрили ціле угруповання фальшивомонетників та наркоторговців. Чотирьох його учасників затримали 11 листопада. Підроблені гроші та заборонені речовини зловмисники збували в особливо великих розмірах.

За розповсюдження несправжніх банкнот підозрюваним загрожує 3 – 7 років за ґратами, а за наркобізнес – 6 – 10 років ув'язнення та конфіскація майна.

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Для схеми облаштували підпільну типографію

Аби збувати свій "товар", члени банди налагодили окремий канал, який активно діяв у Києві. Клієнтів вони шукали серед особистих контактів.

Організатором злочинної групи виявився 43-річний ліванець. Саме він облаштував у своєму будинку на Київщині підпільну типографію, де й друкувалася підробна іноземна валюта та гривні.

Як "малювали" гроші

Купюри номіналом 200 гривень та 100 доларів шахраї друкували на кольоровому принтері. Після цього вони наносили на них відтиски з портретами, а також захисні елементи спеціальним металевим штампом.

Шахраїв вивели на чисту воду

Фальшиві гроші мали усе, аби пройти перевірку на електронних пристроях. За них зловмисники правили 50% від реальної вартості.

Аби викрити схему, правоохоронцям довелося здійснити три контрольних закупки підробок на суму 45000 гривень. Під час продажу партії 30000 "липових" гривень зловмисників і затримали.

Наркосхему розплутували окремо

Ще дві контрольних закупки стосувалися збуту зловмисниками наркотиків – у них придбали 70 грамів канабісу і 10 грамів амфетаміну. Зрештою це дозволило правоохоронцям вийти на цілу нарколабораторію з вирощування конопель у Черкасах. Її зловмисники облаштували в окремому приміщенні з ультрафіолетовим освітленням.

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Серія обшуків та колекція речових доказів

Вдома та в машинах підозрюваних провели одразу 15 обшуків. Під час них вилучили:

120 купюр номіналом 200 гривень та 16 купюр номіналом 100 доларів США з ознаками підробки;

19 аркушів паперу із зображеними малюнками, схожими на купюри номіналом 100 доларів США;

металеві предмети з відтисками портретів;

два принтери;

10 пляшок із спеціальними фарбами;

пристрої для відкриття автомобілів;

пристрій, схожий на сканер для банківських карток;

понад 300 банківських карток;

мобільні телефони та чорнові записи;

рослини конопель та спеціальні пристрої, призначені для їх вирощування в домашніх умовах, а також суху подрібнену речовину рослинного походження.

Усім чотирьом затриманим вже повідомили про підозру і невдовзі оберуть запобіжні заходи. Наразі слідство встановлює особи інших причетних до масштабних оборудок.