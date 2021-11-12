У Києві викрили велику банду фальшивомонетників та наркоторговців
Столичні правоохоронці викрили ціле угруповання фальшивомонетників та наркоторговців. Чотирьох його учасників затримали 11 листопада. Підроблені гроші та заборонені речовини зловмисники збували в особливо великих розмірах.
За розповсюдження несправжніх банкнот підозрюваним загрожує 3 – 7 років за ґратами, а за наркобізнес – 6 – 10 років ув'язнення та конфіскація майна.
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Для схеми облаштували підпільну типографію
Аби збувати свій "товар", члени банди налагодили окремий канал, який активно діяв у Києві. Клієнтів вони шукали серед особистих контактів.
Організатором злочинної групи виявився 43-річний ліванець. Саме він облаштував у своєму будинку на Київщині підпільну типографію, де й друкувалася підробна іноземна валюта та гривні.
Як "малювали" гроші
Купюри номіналом 200 гривень та 100 доларів шахраї друкували на кольоровому принтері. Після цього вони наносили на них відтиски з портретами, а також захисні елементи спеціальним металевим штампом.Зверніть увагу! Фальшиві гроші мали усе, аби пройти перевірку на електронних пристроях. За них зловмисники правили 50% від реальної вартості.
Шахраїв вивели на чисту воду
Аби викрити схему, правоохоронцям довелося здійснити три контрольних закупки підробок на суму 45000 гривень. Під час продажу партії 30000 "липових" гривень зловмисників і затримали.
Наркосхему розплутували окремо
Ще дві контрольних закупки стосувалися збуту зловмисниками наркотиків – у них придбали 70 грамів канабісу і 10 грамів амфетаміну. Зрештою це дозволило правоохоронцям вийти на цілу нарколабораторію з вирощування конопель у Черкасах. Її зловмисники облаштували в окремому приміщенні з ультрафіолетовим освітленням.
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Серія обшуків та колекція речових доказів
Вдома та в машинах підозрюваних провели одразу 15 обшуків. Під час них вилучили:
- 120 купюр номіналом 200 гривень та 16 купюр номіналом 100 доларів США з ознаками підробки;
- 19 аркушів паперу із зображеними малюнками, схожими на купюри номіналом 100 доларів США;
- металеві предмети з відтисками портретів;
- два принтери;
- 10 пляшок із спеціальними фарбами;
- пристрої для відкриття автомобілів;
- пристрій, схожий на сканер для банківських карток;
- понад 300 банківських карток;
- мобільні телефони та чорнові записи;
- рослини конопель та спеціальні пристрої, призначені для їх вирощування в домашніх умовах, а також суху подрібнену речовину рослинного походження.
Усім чотирьом затриманим вже повідомили про підозру і невдовзі оберуть запобіжні заходи. Наразі слідство встановлює особи інших причетних до масштабних оборудок.